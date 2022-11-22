«Главная сенсация за всю историю ЧМ»: как арабы шокировали Месси и весь мир Аргентина стартовала с поражения от Саудовской Аравии, чем внесла сумятицу в относительно логичное развитие чемпионата мира

Фото: Fabio Ferrari/Keystone Press Agency/Global Look Press

Неожиданности случаются на любом чемпионате мира, но катарский турнир уже на третий день подарил главную. Вряд ли хоть какой-то результат в оставшиеся 27 дней турнира сможет удивить сильнее, чем результат матча Аргентина — Саудовская Аравия. Один из двух главных фаворитов встречался с одной из двух самых слабых команд чемпионата, и то, что случилось там... Об этом будут помнить долго. Расскажем об этом матче и о том, как турнир набирает обороты.

«Нет оправданий»

Перед матчем Аргентины с Саудовской Аравией у миллионов футбольных болельщиков и журналистов вопрос был всего один: сколько именно забьют аргентинцы. Будет ли это что-то вроде 3:0 и на этом успокоятся, либо покуражатся вдоволь и накидают все шесть-восемь.

Саудовская Аравия в шестой раз участвует в мундиалях и за предыдущие пять появлений выиграла лишь три матча при двух ничьих и 11 пражениях. Причем среди поражений были 0:5 от России в 2018-м, и 0:8 от Германии в 2002-м, и 0:4 от Украины в 2006-м. Матч с Аргентиной действительно выглядел как спокойное вкатывание в турнир для южноамермканцев. Но проблема в том, что в это, судя по всему, поверили и сами аргентинские футболисты.

Они мощно начали матч, создали голевой момент уже на второй минуте, а на 10-й получили право на пенальти. 11-метровый очень спорный, эпизод был похож на игровой, а падение Паредеса было похоже на симуляцию, но реферии посмотрев повтор, решил, что это пенальти. Месси его уверенно реализовал и казалось, положил начало разгрому.

Разгром этот действительно мог случиться, засчитай арбитр хоть один из трех забитых аргентинцами мячей до перерыва. Но гол Месси и два два гола Лаутаро Мартинеса были отменены из-за офсайда. Причем, если у Лео положение вне игры было очевидным, то в ситуациях с Лаутаро все решили милиметры, и аргентинцы уже даже успели отпраздновать взятия ворот.

Фото: Lan Hongguang/XinHua/Global Look Press

Несмотря на эти досадные эпизоды, преимущество Аргентины в первом тайме было таким, что невозможно было усмотреть никакой опасности для двукратных чемпионов мира. Однако все перевернулось за считанные минуты в начале второй половины. Саудиты сначала (на 48-й минуте) отыгрались после отлично сконструированной атаки через центр: на удар пасом вразрез вывели Аль-Шехри, и он четко пробил низом в дальний угол.

А спустя пять минут Аль-Давасари сотворил шедевр, поразив дальнюю девятку обводящим ударом с угла штрафной площади. Люди, видевшие это на стадионе или на экране, не могли поверить своим глазам. Может, кто-то и мог, но выглядело это фантастически. Как с точки зрения красоты, так и с точки зрения сюжетного поворота.

У Аргентины был почти час, чтобы отыграться и все повернуть в свою сторону, но за все это время они создали полтора действительно опасных момента. Матч жизни провел вратарь саудитов Аль-Овайс. Может, он не совершал невероятных сейвов, но действовал очень надежно, перехватывал все, что летело в его сторону. Во многом благодаря нему, сборная Саудовской Аравии одержала самую большую победу в своей истории. До этого она на чемпионатах мира обыгрывала только Египет (2:1) на ЧМ-2018, а также Бельгию (1:0) и Марокко (2:1) на ЧМ-1994. Именно тогда, 28 лет назад саудиты единственный раз вышли в 1/8 финала, но там со счетом 1:3 уступили шведам.

Аргентина же лишь раз в истории стартовала на ЧМ с поражения — в 1990 году. Тогда они с Марадоной уступили Камеруну (0:1), но затем дошли до финала. А в 2010 году Испания стартовала на ЧМ с поражения от Швейцарии, а затем выиграла весь турнир. Нет никакой трагедии в случившемся сегодня с Месси и компанией, ведь впереди еще матчи с Польшей и Мексикой, обе эти команды аргентинцам более чем по зубам. Но нужно будет сыграть значительно лучше. Вот, что сам Месси сказал после поражения от Саудовской Аравии.

Нам нет оправданий. Мы будем более сплоченными, чем когда-либо. Эта команда сильна, и она это показала. Это ситуация, с которой нам давно не приходилось сталкиваться. Теперь мы должны показать, что мы настоящая команда, — сказал форвард «ПСЖ».

Гари Линекер назвал результат матча Саудовская Аравия — Аргентина самой большой сенсацией в истории чемпионатов мира. Легендарный английский форвард любит делать громкие и яркие заявления, это — его сильная сторона, но здесь с ним вполне можно согласиться. На ЧМ в России немцы не вышли из группы, проиграв Южной Корее, это тоже сенсация, но за Корею играют мировые звезды, это — не Саудовская Аравия. Вспоминается еще Франция — Сенегал, матч открытия ЧМ-2022, но и Сенегал того образца был очень сильной командой.

Словом, Аргентина «облажалась» по полной программе и именно сейчас Месси нужно показать, что он действительно способен быть лидером на поле и в раздевалке. Ему еще никогда не нужно было проявлять свои чемпионские качества так отчаянно и так срочно, как сейчас.

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Своим чередом, но с нюансами

В других матчах ЧМ настоящих сенсаций не было. Катар оказался не готов к игре с Эквадором и проиграл без шансов — 0:2, но и состав у южноамериканцев посильнее. Англичане предсказуемо разобрались с Ираном, хотя счет неожиданный — 6:2. Английская сборная выглядит мощно. Пусть матч с Ираном и не показатель, но такие команды тоже нужно обыгрывать. Не у всех грандов это получается, как оказалось.

Нидерланды тоже стартовали с классной победы над Сенегалом, и подтвердили статус одного из фаворитов. Сенегал — очень крепкая команда, лучшая в Африке, и обыграть ее со счетом 2:0 — признак класса и порядка. У Луи ван Гала по-другому не бывает.

Ничьи в матчах США с Уэльсом и Дании с Тунисом сенсациями тоже не назовешь даже при желании. С точки зрения результатов, за исключением Аргентины, все идет своим чередом. Но есть один нюанс.

На ЧМ в Катаре судьи начали эксперементировать с количеством добавленных минут. В матче Англия — Иран их было аж 27. 27 минут добавленного времени. Да, остановки были, была травма вратаря, но 27 минут... Такого раньше не было. Матч Аргентина — Саудовская Аравия закончился на 105-й минуте. Судья добавил восемь минут, а отыграли все 15. Судя по всему, ФИФА готовит болельщиков к переходу к чистому времени, как в хоккее и баскетболе. Секундомер будет выключаться при любой паузе, а добавленное время отменят полностью.

Как к этому относиться? Не всегда приятно, когда приходится отвыкать от того, к чему привык за десятки лет, но ничего не стоит на месте. В спорт активно приходят новые технологии, везде уже есть видеоповторы, автоматические фиксации голов или аутов (к примеру, в теннисе) постоянно внедряется что-то новое, и если в футбол начнут играть с чистым временем, значит пришло время для таких перемен. Вряд ли болельщики перестанут смотреть свой любимый вид спорта только из-за этого.