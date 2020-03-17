https://static.news.ru/photo/eae92dd8-683a-11ea-bba4-fa163e074e61_660.jpg Кодзо Тасима Фото: YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Глава Японской футбольной ассоциации (JFA) Кодзо Тасима заразился коронавирусом.

Тасима сдал положительный тест на инфекцию. Подробностей его состояния нет, сообщает Kyodo.

62-летний Тасима также работает вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Японии и входит в оргкомитет Олимпийских игр-2020 в Токио.

Ранее стало известно, что президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиш Кокез заразился короновирусом. ФСС пожелал Кокезу скорейшего выздоровления и призвал всех действовать ответственно, чтобы свести к минимуму распространение болезни, писал NEWS.ru.