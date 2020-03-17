Глава Японской футбольной ассоциации (JFA) Кодзо Тасима заразился коронавирусом.
Тасима сдал положительный тест на инфекцию. Подробностей его состояния нет, сообщает Kyodo.
62-летний Тасима также работает вице-президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Японии и входит в оргкомитет Олимпийских игр-2020 в Токио.
Ранее стало известно, что президент Футбольного союза Сербии (ФСС) Славиш Кокез заразился короновирусом. ФСС пожелал Кокезу скорейшего выздоровления и призвал всех действовать ответственно, чтобы свести к минимуму распространение болезни, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники