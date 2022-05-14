Глава УЕФА предупредил о деградации российского футбола Глава УЕФА: переход в азиатскую конфедерацию отбросит российский футбол на 100 лет назад

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Возможный переход Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC) отбросит российский футбол на 100 лет назад. Такое мнение высказал президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Его слова приводит словенское агентство STA.

Ранее СМИ сообщали, что РФС в свете последних санкций со стороны УЕФА не исключает возможность присоединения к азиатской конфедерации, где отсутствует негативный настрой в отношении России.

Эта идея исходит от какого-то политика, а не от Российского футбольного союза. Считаю, что, если это случится, российский футбол будет отброшен на 100 лет назад, — сказал Чеферин.

Исполком УЕФА принял решение не допускать российские клубы до розыгрыша еврокубков в сезоне 2022/23, а сборную России до выступления в Лиге наций. Кроме того, молодёжная сборная России не будет участвовать в чемпионате Европы, также женская сборная отстранена от финальной части Евро-2022 и квалификации на чемпионат мира — 2023. Кроме того, функционеры отклонили российскую заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 или 2032 годах.

Также сообщалось, что российские футбольные клубы «Зенит», «Динамо», ЦСКА и «Сочи» подали апелляцию в спортивный арбитражный суд (CAS) на отстранение от участия в еврокубках на сезон-2022/23. Решение об их дисквалификации 2 мая принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация РФ на Украине. Ранее УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции.