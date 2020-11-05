Глава УЕФА потребовал пересмотреть правило игры рукой

Футбольный клуб «Краснодар» в среду 4 ноября потерпел поражение в Лиге чемпионов от «Севильи» — 2:3, ведя в счёте по ходу матча и весь второй тайм играя в большинстве. После игры полузащитник Магомед-Шапи Сулейманов раскритиковал партнёров по команде и теперь может быть оштрафован.

Сулейманов в послематчевом комментарии подчеркнул, что имеет претензии к действиям своей команды. Он отметил, что озвучивал их и в раздевалке. Полное опустошение. <...> Мы должны были забирать этот матч. У...