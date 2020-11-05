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Футбол

Глава УЕФА потребовал пересмотреть правило игры рукой

16:10, 05 ноября 2020

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин направил запрос президенту Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о пересмотре правила игры рукой.

В частности, глава УЕФА попросил вернуть судьям право самим определять, была ли умышленная игра рукой.

Попытка чётко описать, какое обращение с мячом является нарушением, привела ко многим несправедливым решениям, которые были встречены футбольным сообществом с разочарованием, — отметил Чеферин, слова которого приводит Associated Press.

Известно, что правила подвергались изменениям в марте 2019 года в ходе ежегодного заседания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Ранее NEWS.ru писал, что в УЕФА серьёзно рассматривают сценарий переноса всего Евро-2020 на территорию России. К такому решению может привести ухудшающаяся эпидемиологическая обстановка в мире, которая не позволит организовать соревнование в 12 странах, как это предполагалось ранее.

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