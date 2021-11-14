Глава УАФ поддержал отказ от вызова футболистов из России в сборную Украины

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что ему импонирует позиция главного тренера национальной команды страны Александра Петракова относительно вызова игроков из России. В опубликованном на YouTube-канале «Радион НВ» видео функционер заявил, что никто не заставлял специалиста отказываться от приглашения выступающих в соседнем государстве спортсменов.

Петраков пришёл и чётко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, она мне импонирует, — сказал Павелко.

По его словам, действующий главный тренер сборной Украины по футболу «ощущает ту боль, которую видит в стране». Павелко выразил уверенность, что Петраков никогда не пригласит футболистов из России в национальную команду.

В бытность футболистом Петраков защищал цвета «Локомотива» из Винницы, киевского СКА, «Днепра» из города Черкассы, «Авангарда» из Ровно и никопольского «Колоса». В качестве тренера возглавлял юношеские сборные Украины. К работе в главной команде страны приступил в 2021 году.

Ранее бывший нападающий «Тосно» и киевского «Динамо» Артём Милевский сравнил сборные Украины и России. Он считает, что национальная команда Украины сильнее. Своими мыслями футболист поделился в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».