Глава УАФ назвал сроки возобновления футбольных турниров на Украине Глава УАФ заявил, что футбольные турниры на Украине должны возобновиться в августе

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Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что в августе в стране планируют возобновить профессиональные турниры, сообщает AP News. По словам функционера, решение принято совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Мы говорили о том, что футбол обладает очень большой силой, помогающей людям думать о будущем, потому что сейчас они, конечно, в плохом настроении, — заявил Павелко.

Функционер подчеркнул, что соревнования возобновятся на всех уровнях. Это касается и Премьер-лиги с первым и вторым профессиональным дивизионом, и женского чемпионата.

1 июня сборная Украины по футболу обыграла Шотландию и оказалась в шаге от выхода на чемпионат мира — 2022. За путёвку на мундиаль команда 5 июня поспорит с Уэльсом.