Глава судейского комитета РФС предостерёг игроков «Спартака» от «нырков»

https://static.news.ru/photo/17b99f10-3323-11eb-8071-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц прокомментировал эпизод с падением нападающего московского «Спартака» Джордана Ларссона в матче «красно-белых» против волгоградского «Ротора».

Во втором тайме встречи 16-го тура чемпионата России судья остановил игру после падения Ларссона в штрафной соперника, но вместо того чтобы назначить пенальти, арбитр дал шведскому легионеру жёлтую карточку за симуляцию.

Хачатурянц заявил, что к судье матча Николаю Волошину не может быть вопросов. Глава судейского комитета подчеркнул, что если Ларссон продолжит «нырять» (падать, симулируя нарушение) в штрафной, то в ворота соперников «Спартака» не будут назначать одиннадцатиметровый штрафной удар даже в случае реального фола. Хачатурянц допустил, что аргентинский нападающий москвичей Эсекьель Понсе также симулировал в одном из моментов.

На мой взгляд, просто судьи перестанут назначать одиннадцатиметровые в пользу «Спартака», если эти футболисты продолжат так играть, — заявил глава судейского комитета в беседе с изданием «Спорт-Экспресс»

Как передавал NEWS.ru, встреча «Спартака» и «Ротора» закончилась победой москвичей со счётом 2:0. Голы забили Александр Кокорин и Самюэль Жиго.