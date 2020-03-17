Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, почему не было поддержано предложение владельца московского «Спартака» Леонида Федуна о досрочном завершении чемпионата России по футболу.
На общем собрании этот вопрос не поднимался, мы действуем в рамках указа. После 10 апреля будем решать, — сказал Прядкин журналистам.
Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.