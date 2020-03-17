Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал своё переизбрание на новый пятилетний срок.

Я был к этому готов. Времени было достаточно. Был вопрос об отчёте за проделанный этап работы за пять лет. Приятно, что коллеги поддержали меня. Что касается стратегии, после выборов я...