https://static.news.ru/photo/57a8cab4-1a9d-11ea-bd00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что обеспокоен уходом болельщиков с матчей 19-го тура чемпионата России.

Конечно, мы обеспокоены последними событиями. Футбол без болельщиков — это не футбол. Мы сделали соответствующие запросы в правоохранительные органы. Но в то же время мы хотим, чтобы правовые нормы соблюдались бы и болельщицким сообществом, — цитирует Прядкина РИА Новости.

Акцию протеста в виде ухода с трибун предложило фанатское объединение «Спартака» «Фратрия». Представители фан-движения заявили, что произвол правоохранительных органов касается всех, независимо от клубных пристрастий, писал NEWS.ru. Данную акцию поддержали болельщики всех клубов РПЛ.

Фанаты «Спартака» были задержаны перед матчем 18-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:1). Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга назначил наказание в виде административного ареста на срок 15 суток фанатам московского «Спартака» за мелкое хулиганство. «Фратрия» считает, что правоохранители таким образом мстят за оскорбительные кричалки в адрес форварда «Зенита» Артёма Дзюбы.