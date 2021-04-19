Глава РПЛ категорично высказался относительно создания Суперлиги

https://static.news.ru/photo/28a20a2c-a0f3-11eb-aefb-96000091f725_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин выступил против создания проекта Суперлиги. Его слова приводит пресс-служба организации.

РПЛ солидарна с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). По словам главы, новый турнир противоречит базовым ценностям, не учитывает интересы большинства европейский клубов и в целом вносит разногласие в футбольное сообщество.

Мы выступаем за аккуратный эволюционный подход, который должен улучшить, а не разрушить существующую систему, — сказал Прядкин.

12 топ-команд объявили о создании новых соревнований. Участниками Суперлиги стали английские клубы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус».

Ранее сообщалось, что российский боец, бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов немногословно отреагировал на создание Суперлиги.