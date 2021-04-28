Глава РФС объяснил пожизненное отстранение судьи Вилкова

https://static.news.ru/photo/dfff6384-a8ed-11eb-bb3e-96000091f725_660.jpgМихаил ВилковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Президент РФС Александр Дюков прокомментировал пожизненное отстранение арбитра Михаила Вилкова от судейства. Слова Дюкова передаёт Sport24.
Нам нужно снижение ошибок, которые допускают арбитры по ходу матчей. В рамках судейской реформы принимаются все решения, чтобы это обеспечить. Одна из мер — отстранение арбитров. У судейского комитета есть полное доверие со стороны РФС и исполкома. Те решения, которые принимаются судейским комитетом, они находят полную поддержку, — сказал Дюков.
Последним матчем Вилкова стала встреча 26-го тура чемпионата России, в которой московский «Локомотив» победил «Ростов» со счетом 4:1. Арбитр принял два спорных решения: на 53-й минуте удалил полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, а на 65-й минуте назначил пенальти в ворота ростовского клуба. Впоследствии члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС признали ошибки Вилкова.
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