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Глава РФС объяснил пожизненное отстранение судьи Вилкова

15:56, 29 апреля 2021
Михаил Вилков Михаил Вилков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал пожизненное отстранение арбитра Михаила Вилкова от судейства. Слова Дюкова передаёт Sport24.

Нам нужно снижение ошибок, которые допускают арбитры по ходу матчей. В рамках судейской реформы принимаются все решения, чтобы это обеспечить. Одна из мер — отстранение арбитров. У судейского комитета есть полное доверие со стороны РФС и исполкома. Те решения, которые принимаются судейским комитетом, они находят полную поддержку, — сказал Дюков.

Последним матчем Вилкова стала встреча 26-го тура чемпионата России, в которой московский «Локомотив» победил «Ростов» со счетом 4:1. Арбитр принял два спорных решения: на 53-й минуте удалил полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, а на 65-й минуте назначил пенальти в ворота ростовского клуба. Впоследствии члены экспертно-судейской комиссии при президенте РФС признали ошибки Вилкова.

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной России и футбольного клуба «Монако» Александр Головин заразился коронавирусом. 

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