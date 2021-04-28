Глава РФС объяснил пожизненное отстранение судьи Вилкова

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Мадридский «Реал» сыграл вничью с лондонским «Челси» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов УЕФА. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» и завершилась со счётом 1:1. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

На 14-й минуте первый гол в матче забил английский форвард Кристиан Пулишич. Этот гол позволил ему стать самым результативным американским футболистом в истории турнира. На 29-й минуте испанцы сравняли счёт:...