Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов, говоря о реформировании лиги, где вместо пяти групп с сезона-2020/21 будет четыре, заявил, что лига будет делать удобный соревновательный режим.
Будем делать удобный соревновательный режим для того, чтобы было меньше проблем и переплат. Представитель «Сахалина», выступая на общем собрании, сказал очень правильную вещь, что есть датированные билеты на Дальний Восток. Авиационный транспорт позволяет быстрее добраться до соревнований, просто надо правильно распределять бюджет, — сказал Соколов на брифинге.
Он добавил, что затраты клубов в предыдущем сезоне на выездные матчи составили примерно 5,5–6 млн рублей.
Для (клубов) Востока при системе в четыре группы возрастание трат (на переезды) произойдёт, потому что количество команд увеличивается. Затраты на вылет в Москву или Братск будут сопоставимы, — сказал он.
Соколов добавил, что нужно гордится тем, что Россия большая и могучая страна.
Да, необходимо долго добираться, но затраты на транспортную логистику не является существенной. Таким образом, постепенно мы подтянем команды второго дивизиона к ФНЛ. Сразу невозможно всё сделать. Будет совершенствоваться структура, — отметил Соколов.
Ранее Соколов заявил, что для большинства клубов реформирование лиги будет удобно с точки зрения экономии, писал NEWS.ru.
Сергей Булкин/NEWS.ru
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