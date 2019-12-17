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Президент Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) Андрей Соколов, говоря о реформировании лиги, где вместо пяти групп с сезона-2020/21 будет четыре, заявил, что для большинства клубов такой вариант будет удобен с точки зрения экономии.

Был предложен вариант создания четырёх групп команд: Юг, Запад, Восток, Центр. Для большинства участников такой вариант является более экономным, — сказал Соколов на брифинге. Говоря о командах из регионов Сибири...