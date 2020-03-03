Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб усилит меры безопасности на стадионе из-за ситуации, которая произошла на матче с московским «Локомотивом».

Естественно, теперь у гостевой трибуны будут усилены меры безопасности, чтобы исключить такие инциденты и чтобы никто не мог пробраться туда с целью провокации, — цитирует Медведева ТАСС. Медведев подчеркнул, что...