Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что не стоит паниковать из-за распространения коронавируса в Европе.
Основной задачей является сотрудничество с властями, но также, конечно, не нужно паниковать. Я уверен, что, несмотря на недавние решения, какие были приняты в Швейцарии или Италии, мы сможем двигаться вперёд, — сказал Инфантино на заседании Конгресса УЕФА в Амстердаме.
Ранее стало известно, что у трёх игроков и одного сотрудника итальянского футбольного клуба «Пьянезе», который выступает в Серии С, обнаружен коронавирус, писал NEWS.ru.
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