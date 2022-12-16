Глава ФИФА назвал ЧМ-2022 лучшим в истории Глава ФИФА Инфатино назвал ЧМ-2022 в Катаре лучшим в истории, о ЧМ-2018 в РФ он высказывался так же

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Джанни Инфантино

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в ходе заседания Совета организации позитивно высказался о чемпионате мира в Катаре. Он назвал завершающийся турнир лучшим за всю историю, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФИФА.

Функционер также отметил, что «футбол укрепил свою уникальную сплачивающую силу, объединив дух мира и дружбы».

Про чемпионат мира 2018 года в России Инфантино также говорил как о лучшем.

Этот ЧМ стал лучшим в истории. Пару лет я предполагал, что так и будет, но теперь могу сказать это с уверенностью. Мы жили и дышали футболом во время этого мероприятия, — сказал он в 2018 году.

На ЧМ-2022 в Катаре осталось провести два матча. 17 декабря состоится игра за третье место между командами Хорватии и Марокко, а 18 декабря состоится финал Франция — Аргентина. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

16 декабря стало известно, что ФИФА отказалась от трансляции видеообращения президента Украины Владимира Зеленского перед началом финального матча чемпионата мира. Перед стартом первенства организация призвала участников мундиаля не смешивать футбол с политикой.