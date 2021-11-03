Глава Федерации гандбола России был готов купить «Спартак» у Федуна

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал, что в своё время был готов выкупить московский «Спартак» у Леонида Федуна. Об этом функционер заявил «Матч ТВ».

Расскажу давнюю историю. Не я один пытался [купить «Спартак»]. Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул, и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, но это ярый болельщик «Спартака». Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки «Спартака», я тогда дал предварительное согласие, потому что мне было очень интересно, — признался Шишкарёв.

По его словам, в настоящий момент он не заинтересован в приобретении московского «Спартака», а его мысли связаны исключительно с гандболом. При этом он добавил, что собирается организовать строительство многофункционального спортивного зала в Филях.

В то же время Шишкарёв не смог ответить на вопрос, почему в 2014 году вышеназванному пулу не удалось убедить Федуна продать «Спартак». Однако подчеркнул, что сам был готов принять участие в приобретении клуба.

Федун приобрёл контрольный пакет акций «Спартака» в 2004 году. С того момента девятикратный чемпион России лишь раз выиграл чемпионат страны и однажды дошёл до финала Кубка страны.

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