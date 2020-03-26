https://static.news.ru/photo/e29c7d46-6f75-11ea-9da4-fa163e074e61_660.jpg Евгений Гинер Фото: ПФК ЦСКА Москва/vk.com

Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер приобрел долю в 25% в женской одноимённой команде.

С октября 2018 года женский ЦСКА полностью принадлежал ООО «Рота-Девелопмент». 24 марта Евгений Гинер выкупил долю в клубе в 25%. Также новым совладельцем женского ЦСКА стал президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов, он приобрел долю в 5%, сообщает «РБ-Бизнес».

Ранее стало известно, что госкорпорация ВЭБ.РФ станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции. Это будет временной мерой, чтобы дать возможность клубу развиваться. Долг клуба образовался в результате строительства стадиона «ВЭБ Арена», на которое ВЭБ в 2013 году выдал кредит в $240 млн, писал NEWS.ru.