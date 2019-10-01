https://static.news.ru/photo/651a508e-e431-11e9-ba35-fa163e074e61_660.jpg Маринато Гилерме Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме заявил, что не следит за выступлениями московского «Спартака».

Даже не знал, что Кононов уволился. Если честно, за событиями в «Спартаке» не слежу. Да, меня туда звали, но я всегда считал «Локомотив» приоритетом для себя, — сказал Гилерме « Советскому спорту ».

Спортсмен отметил, что с самого начала рассчитывал на то, что ему удастся подписать новый контракт с «Локомотивом», и сейчас не интересуется, на каком месте в турнирной таблице находится «Спартак».

Гилерме вошёл в символическую сборную второго игрового дня Лиги чемпионов по версии WhoScored, писал News.ru.