Вратарь московского футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гилерме заявил, что не следит за выступлениями московского «Спартака».
Даже не знал, что Кононов уволился. Если честно, за событиями в «Спартаке» не слежу. Да, меня туда звали, но я всегда считал «Локомотив» приоритетом для себя, — сказал Гилерме «
Советскому спорту».
Спортсмен отметил, что с самого начала рассчитывал на то, что ему удастся подписать новый контракт с «Локомотивом», и сейчас не интересуется, на каком месте в турнирной таблице находится «Спартак».
Гилерме вошёл в символическую сборную второго игрового дня Лиги чемпионов по версии WhoScored, писал News.ru.