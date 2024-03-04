Гибель жены, суд с Губерниевым: как живет экс-вратарь сборной РФ Малафеев

Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Вячеслав Малафеев

4 марта исполняется 45 лет одному из лучших вратарей в истории российского футбола Вячеславу Малафееву. На протяжении всей карьеры он выступал за «Зенит», с которым выиграл все что можно. Заметный след он оставил и в национальной команде. Помимо спортивных успехов в жизни Малафеева было немало тяжелых испытаний и скандальных ситуаций. NEWS.ru — подробнее о биографии футболиста.

Как Малафеев стал легендой «Зенита»

В последние годы воспитанники практически не играют за «Зенит», но в конце 1990-х — начале 2000-х ситуация была иной. Малафеев родился в Ленинграде, в 6 лет начал заниматься в местной спортшколе «Смена» и по ее окончании был приглашен в главную команду города. За основной состав сине-бело-голубых Малафеев дебютировал летом 1999 года в матче с владикавказской «Аланией».

Вратарь всю карьеру провел в одном клубе. Вместе с «Зенитом» он четыре раза стал чемпионом России, трижды завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. Малафеева трижды признавали вратарем года, он также входит в клуб Льва Яшина как голкипер, который провел больше 100 «сухих» матчей. В активе Малафеева их 177. Карьеру россиянин завершил в мае 2016 года в возрасте 37 лет.

Фото: Serge Fedoseev/Global Look Press Чемпионат России, «Зенит» — «Динамо» Вячеслав Малафеев

С кем боролся за место в сборной

Малафееву играл в одно время с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым, большую часть карьеры он был вторым номером в сборной России. Вячеслав успел провести за национальную команду 29 матчей.

Яркий эпизод в международной карьере Малафеева случился осенью 2007 года в домашнем отборочном матче Евро-2008 против Македонии. В концовке встречи при счете 1:0 в пользу сборной России голкипер хозяев Владимир Габулов совершил фол последней надежды и получил красную карточку. Малафеев без разминки вступил в игру и смог парировать назначенный пенальти. Россия набрала важнейшие очки и впоследствии вышла в финальную часть Евро.

На турнире, где сборная России дошла до полуфинала, Малафеев не провел на поле ни минуты, однако получил бронзовую медаль и звание заслуженного мастера спорта страны. Спустя четыре года вратарь был основным на чемпионате Европы — 2012. Россияне не смогли выйти из группы, Малафеев пропустил по голу в каждом из трех матчей.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Вячеслав Малафеев («Зенит») отбивает мяч Люка Тони («Бавария»)

Как погибла жена Малафеева

В первый раз Малафеев женился в 2001 году. Его избранницей стала Марина Безбородова — дочь футболиста Юрия Безбородова и сестра известного российского арбитра Владислава Безбородова. В браке у них родились двое детей. Марина занималась продюсерской деятельностью, продвигала музыкальный дуэт «М-16» и вместе с его солистом Дмитрием Рыбаковым попала в ДТП в марте 2011 года. Ее Bentley на огромной скорости протаранил рекламный щит и врезался в дерево. Певцу удалось выжить, а супруга Малафеева, находившаяся за рулем, погибла на месте.

Фото: Вячеслав Евдокимов/РИА Новости Вратарь ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев с супругой Мариной на встрече с болельщиками на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге

Из-за чего вратарь судился с Губерниевым

В СМИ появилось множество версий относительно произошедшего. Писали о том, что Марина якобы была пьяна и уходила от преследования сотрудников ДПС. Эту версию во время трансляции матча между «Спартаком» и ЦСКА озвучил телекомментатор Дмитрий Губерниев. Журналист не знал, что микрофон не был отключен и его разговор с коллегой стал достоянием общественности.

В том же разговоре Губерниев назвал Малафеева «говном в воротах». Голкипер призывал журналиста извиниться и пожертвовать любую сумму детской футбольной школе, однако комментатор проигнорировал это предложение. Он заявил, что говорил о другом ДТП и оскорблял не Малафеева, а некоего «вратаря сборной Дании».

Голкипер решил добиваться справедливости в суде, и осенью 2012-го городской Химкинский суд встал на сторону футболиста, частично удовлетворив иск о защите чести и достоинства. Губерниева обязали выплатить Малафееву компенсацию в размере 75 тысяч рублей. При этом игрок рассчитывал получить 1,5 миллиона. Журналист пытался оспорить решение, но суд отклонил жалобу.

Фото: Olga Kravets/Global Look Press Дмитрий Губерниев

Какие проблемы были у Малафеева с дочерью

В 2012-м Малафеев женился во второй раз, его избранницей стала диджей Екатерина Комякова, она на девять лет младше футболиста. Новая супруга воспитывала двух несовершеннолетних детей вратаря, спустя 11 лет пара официально развелась. В браке в 2013-м у них родился общий сын.

Дочь футболиста в марте 2020-го в возрасте 16 лет была задержана по подозрению в торговле наркотиками. Ее вину удалось доказать, и суд приговорил девушку к четырем годам лишения свободы условно. Реального срока Малафеевой удалось избежать благодаря возрасту. Футболист отправил дочь в реабилитационный центр, где она провела восемь месяцев. Зимой 2023-го девушка в соцсетях признала, что смогла победить зависимость и наладить отношения с отцом.

Фото: Анна Волкова/РИА Новости Вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев с дочерью Ксенией, сыном Максимом и своей девушкой Екатериной Комяковой (четвертая справа)

Чем Малафеев занимается сейчас

Еще в 2013 году во время выступлений за «Зенит» Малафеев создал агентство недвижимости под названием «М16-Недвижимость», которое занимается продажей квартир и домов преимущественно в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Компания успешно функционирует до сих пор, Малафеев сохраняет за собой пост руководителя.

После окончания карьеры вратарь стал учредителем группы компаний М16 Group. Помимо «М16-Недвижимость», туда входят подразделения, занимающиеся ремонтом и дизайном интерьеров, предоставлением юридических и охранных услуг, а также развитием горнолыжного курорта «Любогорье».

«Футболист, который завершил карьеру, в принципе, больше ничего не умеет делать. В лучшем случае его ждёт зарплата 100–150 тысяч рублей тренером, если он не бросит вызов себе. Я после завершения своей карьеры вывел свои бизнесы практически в те же деньги в ежегодном исчислении, которые я получал, когда играл. Да, мне было сложно. Да, я много времени тратил на обучение.

Быть футболистом просто тогда, когда ты играешь, когда ты каждый месяц получаешь зарплату. Но, когда ты заканчиваешь карьеру, извини, ты уже сам себе принадлежишь, ты больше никому не нужен», — рассказывал Малафеев в интервью «Фонтанке».

С 2017-го по 2020-й год Малафеев занимал пост заместителя спортивного директора «Зенита». В мае прошлого года вратарь сообщил, что начал обучение для получения тренерской лицензии.

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