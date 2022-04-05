Гибель рабочих, охота на ЛГБТ и коррупция: что не так с ЧМ-2022 в Катаре

В конце ноября этого года в Катаре должен начаться чемпионат мира по футболу, бороться за путёвку на который по политическим причинам запретили сборной России. Однако это не единственная и не главная проблема для турнира: на Западе в течение нескольких лет призывают перенести ЧМ из Катара из-за нарушения в стране прав человека, жёстких законов и опасений за болельщиков. Рассказываем подробнее о претензиях к организатору мундиаля.

Права рабочих

Чемпионат мира по футболу — ответственное событие, которое требует масштабного строительства даже в максимально футбольных странах. Катар к таким никогда не относился, поэтому там пришлось разворачивать очень серьёзную стройку спортивных и не только объектов. Для этих целей было привлечено около двух миллионов иностранцев. Прежде всего, из Юго-Восточной Азии.

В конце марта международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчёт о подготовке Катара к ЧМ, в котором страна получила неудовлетворительную оценку. Речь не о качестве строительства, а о соблюдении прав рабочих, с которым, по мнению правозащитников, в Катаре большие проблемы.

В организации заявили об огромном количестве недобросовестных работодателей, которые недоплачивают сотрудникам зарплату, не могут обеспечить безопасные условия труда, а в некоторых случаях создают непреодолимые препятствия для тех, кто хочет написать заявление по собственному желанию. В частности, отказникам угрожают физическим насилием.

Год назад газета The Guardian опубликовала страшные цифры о количестве погибших рабочих-мигрантов в Катаре с 2010-го, когда стране предоставили право на проведение мундиаля. По данным журналистов, которые те получили из иностранных посольств в Катаре, непосредственно при выполнении служебных обязанностей погибли 6,5 тысячи строителей.

Международный стадион Халифа к западу от Дохи imago sportfotodienst/Global Look Press

Основные причины — удары током и падения с высоты. Немало смертей произошло и от истощения, а также экстремальной жары. Уточнялось, что не все погибшие работали непосредственно на строительстве объектов для ЧМ-2022, однако большая часть иностранцев в последние годы приезжала в Катар именно для этого.

Права человека

Катар также критикуют за жёсткие законы, которые трудно воспринимать без ужаса представителям европейской цивилизации. Катар — абсолютная монархия, живущая по нормам шариата, так что уголовное преследование за супружеские измены, однополые связи и употребление алкоголя — обычное дело. Причём в списке наказаний присутствуют удары плетью и забивание камнями насмерть.

Именно поэтому представители ЛГБТ опасаются за свою безопасность и не очень стремятся в Катар. 2 апреля несколько соответствующих объединений из Великобритании и США опубликовали совместное заявление, в котором подчеркнули, что сомневаются в целесообразности посещения турнира.

В нашем разговоре с ФИФА и оргкомитетом их сторона не проявила достаточно энтузиазма. Вместо этого мы часто слышим пиар-фразы о том, что «это чемпионат мира для всех», — говорится в заявлении.

При этом ФИФА уверяла в том, что представителям сексуальных меньшинств в Катаре ничего не угрожает. В МВД страны этот тезис подтвердили, но попросили не использовать радужные флаги, чтобы не провоцировать местное население.

imago sportfotodienst/Global Look Press

Отдельную обеспокоенность у болельщиков вызывает пивной вопрос. В Катаре заявили, что в некоторых фан-зонах разрешат употребление алкоголя, однако будет ли пиво на стадионах — до сих пор не ясно. А ведь для многих футбол со стаканчиком пенного — такая же традиция, как забивание камнями за супружескую измену.

Коррупционный след

Процесс одобрения заявки Катара на проведение ЧМ-2022 окутан тайнами и скандалами. Решение было принято в 2010 году, а спустя пять лет в ФИФА разразился крупнейший в истории коррупционный скандал. Глава ФИФА Йозеф Блаттер и его коллега из УЕФА Мишель Платини получили долгосрочные отстранения от футбола, различным санкциям подверглись с десяток других высокопоставленных спортивных чиновников.

В даче взяток за право проведения чемпионата мира обвинялись Россия и Катар, однако доказать ничего так и не удалось. Несмотря ни на что, осадочек остался, и противники проведения ЧМ-2022 в ближневосточной стране продолжают вспоминать обвинения в коррупции.

Как бы там ни было, чемпионат мира по футболу — грандиозный праздник, который в этот раз, увы, пройдёт без России. Хочется, чтобы его не омрачали вещи, не относящиеся к спорту.