«Герта» отстранила футболиста от тренировок за рукопожатия в раздевалке

Немецкий футбольный клуб «Герта» отстранил от участия в тренировочном процессе ивуарийского нападающего Саломона Калу, который опубликовал в социальных сетях видео из раздевалки, где игроки пожимают друг другу руки и не соблюдают правила социального дистанцирования при пандемии коронавируса.
Саломон Калу не только нанёс большой ущерб «Герте» своим видео, но и мог создать впечатление, что отдельные игроки не воспринимают ситуацию с коронавирусом всерьёз, — цитирует спортивного директора «Герты» Михаэля Претца пресс-служба клуба.
Претц подчеркнул, что в клубе с большим вниманием относятся к соблюдению правил гигиены и дистанции, поэтому на Калу будут наложены санкции. Сам футболист отметил, что на самом деле серьёзно относится к проблеме коронавируса, и извинился за свой поступок.
Чемпионат Германии был приостановлен из-за коронавируса 16 марта.
Ранее итальянский футбольный клуб «Рома» заявил, что возобновит тренировочный процесс после 4 мая. К тренировкам также приступят футболисты «Лацио», «Наполи», «Болоньи», «Пармы», «Сассуоло» и «Фиорентины», писал NEWS.ru.
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