«Герта» отстранила футболиста от тренировок за рукопожатия в раздевалке

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Главный тренер футбольного клуба «Ахмат» Игорь Шалимов заявил, что удалил аккаунт в Instagram. На это действие наставник грозненцев решился после того, как объяснил свои слова о россиянах-дармоедах, требующих от властей денег в условиях самоизоляции.

Шалимов добавил, что 5 мая летит в Грозный, где приступит к тренировкам команды, сообщает Sports.ru. Вся эта шелуха мне неинтересна. Я про неё забуду уже завтра, если не сегодня вечером,...