Гершкович о назначении Ваноли: надеюсь, в «Спартаке» включат голову

Член технического комитета Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович выразил надежду, что в московском «Спартаке» откажутся от идеи назначения Паоло Ваноли на должность главного тренера. Как сказал эксперт РИА Новости, бывший ассистент Антонио Конте не знает российского футбола и его традиций, а также не обладает достаточным опытом.

Надеюсь, слухи про приход Ваноли — это только разговоры. Надеюсь, в «Спартаке» включат голову и не допустят таких вещей. Человек не знает ни нашего футбола, ни наших традиций, ни нашего менталитета. Еще и не имеет никакого опыта самостоятельной работы, — сказал Гершкович.

По мнению члена технического комитета РФС, «Спартак» является топ-клубом, в задачи которого входит достижение высоких результатов. Он считает. Что при назначении главного тренера в команду такого уровня стоит смотреть на результаты специалиста.

В бытность карьеры игроком Ваноли защищал цвета таких команд, как «Венеция», «Эллас Верона», «Парма», «Фиорентина», «Болонья» и «Рейнджерс». В качестве тренера он возглавлял юниорские сборные Италии разных возрастов, а также ассистировал Антонио Конте во время его работы со взрослой национальной командой страны, а также с «Челси» и «Интером».

Ранее сообщалось, что 15 декабря московский «Спартак» официально объявит о смене главного тренера. Португальский наставник Руй Витория покинет свой пост, а вместо него команду, скорее всего, возглавит бывший ассистент Антонио Конте Паоло Ваноли.