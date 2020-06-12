Геркус: Мещеряков был против перехода Дзюбы в «Локомотив» из-за его имиджа

https://static.news.ru/photo/d7b23a10-acb5-11ea-a1c3-fa163e074e61_660.jpg Артём Дзюба Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус рассказал, что из-за председателя совета директоров московской команды Анатолия Мещерякова сорвался трансфер нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

Он отметил, что футболист уже согласился на переход, который поддерживай действующий в то время главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин.

Мещеряков был против перехода. Тогда у Дзюбы с Кокориным была история, когда они показывали усы. Анатолия это смутило. Он сказал: «Имидж у него плохой», — рассказал Геркус в Youtube-шоу «Футбольный Хейт».

Геркус добавил, что считает, что Мещеряков не разбирается в футболе.

Ранее нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Артём Дзюба в резкой форме высказал своё мнение по поводу решения руководства московского «Локомотива» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым, писал NEWS.ru.