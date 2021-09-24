Телекомментатор Орлов предложил Дзюбе закончить карьеру в «Спартаке»

Телекомментатор Геннадий Орлов предложил Артёму Дзюбе перейти из «Зенита» в «Спартак» перед завершением футбольной карьеры. По его словам, у нападающего спартаковская школа. Об этом Орлов заявил в эфире телеканала «Матч Премьер».

Телекомментатор высказал мнение, что форвард петербургской команды обладает футбольным интеллектом и умеет взаимодействовать с одноклубниками из Бразилии благодаря тому, что его «воспитал» футболист Халк. Кроме того, Дзюба прошёл воспитание в «Спартаке», отмечает эксперт.

Школа у Дзюбы спартаковская. Поэтому я бы на месте «Спартака» позвал бы его, чтобы он закончил карьеру там, где начинал, — сказал Орлов.

«Зенит» после восьми туров Российской премьер-лиги (РПЛ) располагается на первой строчке с 20 очками в активе.

Дзюба является воспитанником «Спартака». На взрослом уровне он выступал за «красно-белых» до 2015 года.

Ранее стало известно, что Дзюба отказался принять приглашение в сборную России для подготовки к октябрьским матчам отбора к ЧМ-2022. Своё решение футболист связал с плохими кондициями.