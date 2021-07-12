Генич рассказал, за счёт чего «Зенит» может выйти в плей-офф ЛЧ

Спортивный журналист Константин Генич в разговоре с NEWS.ru прокомментировал соперников «Зенита» в Лиге чемпионов. Команда Сергея Семака в групповом этапе сыграет против «Челси», «Ювентуса» и «Мальмё».

По мнению журналиста, у «Зенита» весьма неплохие шансы выйти в Лигу Европы, так как петербургский клуб во многих аспектах превосходит команду из Швеции.

Конкурировать с «Челси» и «Ювентусом» — это интересно. Победитель Лиги чемпионов, бессменный лидер Серии А, не считая последнего сезона, когда команду опередил «Интер». Если оценить обе жеребьёвки, то, с одной стороны, российским командам не повезло, а с другой — это будет хорошим испытанием, — сказал Генич в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

Что касается шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов, то, по мнению Генича, в предыдущие два года у «Зенита» было больше шансов выйти из группы, так как соперники были послабее. Однако и сейчас есть небольшой процент.

«Мальмё» — проходимый соперник, с «Челси» будет тяжело, а с «Ювентусом» можно пободаться. На бумаге понятно, что «Юве» сильнее. Но мы видели игры с «Локомотивом». При правильной тактике, при понимании своих слабых и сильных сторон можно будет этот «Ювентус» покусать, — заключил он.

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов состоится 14–15 сентября. Финал главного еврокубка пройдёт в Санкт-Петербурге.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы «Спартак» и «Локомотив» узнали своих соперников в Лиге Европы.