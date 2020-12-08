Генеральный директор «Спартака» покинул команду

https://static.news.ru/photo/ce2ba37c-3974-11eb-9dcd-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: spartak.com

Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым. Об этом говорится на сайте организации.

ФК «Спартак» пожелал Газизову успехов в новых футбольных проектах. Отмечается, что решением совета директоров руководство московским «Спартаком» возложено на управляющего директора Евгения Мележикова.

Основными задачами Мележникова станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.

При этом управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.

Ранее капитан футбольного клуба «Спартак» (Москва), игрок сборной России Георгий Джикия признался, что у игроков команды «потрясающие» отношения с гендиректором Шамилем Газизовым.

Ранее появилась информация, что в конце года Газизов покинет клуб. Ряд СМИ сделали такой вывод после того, как стало известно о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора московской команды. Как передавал NEWS.ru, пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин заявил, что сообщения об уходе Газизова «не имеют отношения к действительности».