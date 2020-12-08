Генеральный директор «Спартака» покинул команду

Футбольный клуб «Спартак-Москва» принял решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Шамилем Газизовым. Об этом говорится на сайте организации.
ФК «Спартак»
Основными задачами Мележникова станут повышение эффективности работы офисных подразделений и реализация инвестиционных инфраструктурных программ, в том числе приуроченных к 100-летию клуба.
При этом управлением спортивным блоком, формированием трансферной стратегии, а также построением вертикали взаимодействия команд «Спартака» всех возрастов будет заниматься спортивный директор Дмитрий Попов.
Ранее капитан футбольного клуба «Спартак» (Москва), игрок сборной России Георгий Джикия признался, что у игроков команды «потрясающие» отношения с гендиректором Шамилем Газизовым.
Ранее появилась информация, что в конце года Газизов покинет клуб. Ряд СМИ сделали такой вывод после того, как стало известно о назначении Дмитрия Попова на пост спортивного директора московской команды. Как передавал NEWS.ru, пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин заявил, что сообщения об уходе Газизова «не имеют отношения к действительности».