Гендиректор «Зенита» отреагировал на видео с Дзюбой и Азмуном из раздевалки

https://static.news.ru/photo/4748a3dc-c101-11ea-ba1b-fa163e074e61_660.jpg Александр Медведев Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев считает спорный момент с непристойным поведением на видео из раздевалки с участием игроков команды Артёма Дзюбы и Сердара Азмуна нормальным проявлением эмоций после победы в сезоне-2019/20

Они дурачились. Это чемпионская раздевалка: в ней царит бесшабашная, отвязная атмосфера, парни всё время подкалывают друг друга и делают миллион других провокаций. Это не место для скучных моралистов и чопорных блюстителей приличий, — цитирует Медведева ТАСС.

Он предложил считать, что Дзюба намекал на то, что будет со "Спартаком«в полуфинальном матче Кубка России.

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал шестикратным чемпионом России по футболу. Голы в чемпионском матче забили Сердар Азмун (дубль), Артём Дзюба и Алексей Сутормин. Церемония вручения кубка состоится 8 мая после матча 27-го тура чемпионата России с «Сочи».

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак показал видео из раздевалки команды после победы над «Краснодаром». Футболисты петербургской команды поздравили наставника с рождением внучки. 44-летний специалист в течение одного дня стал дедушкой и чемпионом России.