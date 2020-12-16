Гендиректор «Зенита» Медведев отреагировал на слухи об уходе из клуба

https://static.news.ru/photo/fe136d5e-3f91-11eb-b023-fa163e074e61_660.jpg Александр Медведев Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Генеральный директор ФК «Зенит» Александр Медведев прокомментировал слухи об уходе из клуба.

Не мешайте подготовке к вечернему матчу, пожалуйста. Я на рабочем месте, — отметил Медведев, слова которого приводит РИА Новости.

Некоторое время назад в ряде СМИ появилась информация о том, что Медведев покидает клуб. В частности, утверждалось, что соответствующее решение было принято около месяца назад.

Встреча «Спартака» и «Зенита» состоится 16 декабря в Санкт-Петербурге. Игра начнётся в 20:00 мск. Подопечные Сергея Семака находятся на первом месте турнирной таблицы. В активе команды 38 очков. «Красно-белые» расположились на второй позиции с отставанием на три балла.

Александр Кокорин не сможет выйти на поле в матче с «Зенитом» из-за полученной травмы. Футболист не выходил на поле в шести стартовых встречах нынешнего первенства.

Ранее NEWS.ru писал, что матч 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком» будет проходить при пустых трибунах.

Такое решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Зрители смогут следить за игрой лишь в специальных изолированных ложах. Также разрешено присутствие обладателей сезонных абонементов в клубные бизнес-зоны.