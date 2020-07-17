Гендиректор «Зенита» извинился за эротическую шутку о «Спартаке»

https://static.news.ru/photo/24fa04c2-c82e-11ea-8458-fa163e074e61_660.jpg Александр Медведев Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев извинился перед владельцем московского «Спартака» Леонидом Федуном за шутку о красно-белых. Об этом сообщил член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин.

Он уточнил, что Медведев на заседании комитета присутствовал по видеосвязи.

Он сказал: «Шутка про „Спартак“ была неудачной». Также Медведев признал, что неправильным было пустить в раздевалку журналистов, — цитирует Созина «Чемпионат.com».

После матча 27-го тура чемпионата страны между «Зенитом» и «Краснодаром» в сети появилось видео, на котором нападающие Артем Дзюба и Сердар Азмун имитируют половой акт в ходе празднования победы в первенстве России. Позднее гендиректор сине-бело-голубых заявил, что «Дзюба намекал, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».

Ранее NEWS.ru писал, что комитет по этике оштрафовал Медведева на 200 тысяч рублей за комментарий по нашумевшему видео из раздевалки команды. 5 июля после победного матча над «Краснодаром» (4:2) Артём Дзюба, празднуя досрочное чемпионство, сымитировал половой акт с форвардом Сердаром Азмуном. Тогда Медведев заявил, что «это был намек на то, что будет со „Спартаком“ в кубковом матче».