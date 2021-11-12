Гендиректор «Зенита»: Ерохин заслуживает титула «Мистер скорострельность»

Генеральный директор санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев выразил мнение, что полузащитник Александр Ерохин может носить титул «Мистер скорострельность». Накануне хавбек оформил дубль в матче квалификации к чемпионату мира между сборными России и Кипра. Первый мяч он забил уже на четвёртой минуте. Слова Медведева приводит ТАСС.

Александр Ерохин уже давно может носить титул «Мистер скорострельность». Он и за «Зенит» забивал в короткое отведённое для него время очень быстрые голы. Его рекорд был спустя три минуты после выхода на замену, отмечу и гол Мостового. Считаю, что это приятная особенность, но, самое главное, что наша сборная победила, — сказал Медведев.

Ерохин является воспитанником барнаульского ДЮСШ и московского «Локомотива». Известен по выступлениям за молдавский «Шериф», а также российские «Краснодар», «СКА-Энергия», «Урал» и «Ростов». Состав «Зенита» полузащитник пополнил в 2017 году. В составе петербуржской команды провёл 146 матчей, в которых отметился 33 голами и 10 результативными передачами. Александр является трёхкратным чемпионом России, обладателем Кубка страны, дважды завоёвывал Суперкубок.

За сборную России Ерохин дебютировал 31 августа 2016 года. В общей сложности провёл за национальную команду 32 матча, забил четыре мяча.

11 ноября сборная России по футболу провела предпоследний матч в рамках отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Встреча с командой Кипра на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 6:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Эта победа стала самой крупной в истории коллектива в квалификации к ЧМ.