https://static.news.ru/photo/9ff830ba-66d9-11ea-b8dc-fa163e074e61_660.jpg Шамиль Газизов Фото: Футбольный клуб Уфа / ФК Уфа / FC UFA/vk.com

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал игру чемпионата России против московского ЦСКА.

Мы организованная команда, знаем, что хотим. Не повезло с «Краснодаром». Благодарен тренерскому штабу, потому что они прививают философию клуба, что надо бороться до последней секунды. Кому-то такая игра не нравится, но мы исходим из того, чего хотим. Благодарен команде, тренерам и болельщикам, которых было слышно. Второй тайм был убедительным, но результат справедливый, — сказал Газизов журналистам.

На матче присутствовало не более 5000 человек — из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса.

ЦСКА — большой клуб с большим количеством поклонников. Если бы трибуны заполнились на три четверти, это было бы приятнее, но мы терпим, раз такая ситуация. Ждём 17-е число и окончательное решение, — добавил Газизов.

Он также ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru, какие у команды планы, если чемпионат приостановят.

Много вариантов, потому что непонятно, будет приостановка или окончательная остановка, или игра при пустых трибунах. Но финансово будет будет сложно. Если, например, проводить сборы, то негде — Сочи занят, потому что туда приезжает «Динамо» и «Локомотив», — отметил Газизов.

Гендиректор клуба подчеркнул, что сейчас ни у кого из футболистов «Уфы» нет симптомов для того, чтобы сдавать анализы на коронавирус.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ЦСКА сыграл вничью с «Уфой» в домашнем матче 22-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0.