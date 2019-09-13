Генеральный директор футбольного клуб «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что планирует отправиться на стажировку в английский «Манчестер Сити».
Планирую поехать зимой на стажировку в «Манчестер Сити», — приводит слова функционера
Sport24.
Также он заявил, что вероятно, с ним поедет и тренерский штаб.
Стажировку в «Сити» проходили два бывших тренера уфимского клуба Виктор Гончаренко и Сергей Семак. В июле 2016 года из «Уфы» в «Манчестер Сити» перешёл полузащитник Александр Зинченко.
Ранее Газизов поделился мнением о возможном приглашении Павла Мамаева, писал News.ru.