Шамиль Газизов Шамиль Газизов Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Генеральный директор футбольного клуб «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что планирует отправиться на стажировку в английский «Манчестер Сити».

Планирую поехать зимой на стажировку в «Манчестер Сити», — приводит слова функционера Sport24.

Также он заявил, что вероятно, с ним поедет и тренерский штаб. 

Стажировку в «Сити» проходили два бывших тренера уфимского клуба Виктор Гончаренко и Сергей Семак. В июле 2016 года из «Уфы» в «Манчестер Сити» перешёл полузащитник Александр Зинченко.

Ранее Газизов поделился мнением о возможном приглашении Павла Мамаева, писал News.ru.

 

 

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