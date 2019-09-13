Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Московский «Локомотив» и лично главный тренер команды Юрий Сёмин выразили крайнее недовольство графиком игр в ближайшие две недели, когда «железнодорожникам» придётся провести шесть матчей за 18 дней, в том числе — два поединка в Лиге чемпионов и важнейшую встречу в чемпионате Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».

Ситуация усугубляется тем, что первые четыре матча на этом отрезке сезона «Локомотив» проведёт на выезде: 14 сентября — против «Сочи», 18-го — в Леверкузене с «Байером» в группе Лиги чемпионов,...