Гендиректор «Уфы» оценил игру команды против ЦСКА

https://static.news.ru/photo/1ca9e316-aa99-11eb-a5d8-96000091f725_660.jpg Шамиль Газизов Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделимся впечатлениями от игры команды против ЦСКА. Башкирский клуб на выезде сыграл вничью с «армейцами» — 1:1.

Газизов отметил, что команда из Москвы была «очень неудобным соперником» и играть против них было весьма непросто.

Московская команда находятся в непростой ситуации, мы — в ещё более тяжелой. Надеюсь, что всё будет хорошо как по игре, так и по остальным делам в клубе в будущем, — заявил он в разговоре с журналистами.

Гендир «Уфы» также прокомментировал пост ЦСКА в Twitter про «башкирский мёд». Кроме того, он высказался о пересудах на его счёт в «Спартаке».

Я не читаю чужие социальные сети. Это один из вариантов моей работы: кто-то старается мешать, критикует. Я, наверное, многим не нравлюсь своей работой. Пусть учатся у меня. Я считаю, что я один из лучших в своём деле, — заключил он.

Ранее telegram-канал BlackMirror, специализирующийся на сливах переписок и документов общественных деятелей, политиков и бизнесменов, раскрыл зарплату бывшего генерального директора «Спартака» Шамиля Газизова. По его данным, функционер получал там баснословную сумму.