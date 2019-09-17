Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» француз Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака».
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Венгер возглавлял «Арсенал» в течение 22 лет. Под его руководством лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также доходил до финала Лиги чемпионов.
В 2018 году француза сватали в «Спартак» после ухода Массимо Карреры, однако французский специалист опроверг информацию о переезде в Россию. В марте же 2019 года спортивный агент Шандор Варга заявил, что Венгер готов продолжить тренерскую деятельность в Российской премьер-лиге (РПЛ), писал News.ru.