https://static.news.ru/photo/4c65983a-d943-11e9-ade2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Scheuber/GES-Sportfoto/Global Look Press

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» француз Арсен Венгер является одним из кандидатов на пост главного тренера московского «Спартака».

Как сообщает « Спорт-Экспресс », генеральный директор «красно-белых» Томас Цорн отправился в Лондон, чтобы провести первичные переговоры по поводу возможного приглашения специалиста. Цорн намерен выяснить, готов ли Венгер вернуться к активной работе и переехать конкретно в Россию.

Венгер возглавлял «Арсенал» в течение 22 лет. Под его руководством лондонский клуб трижды становился чемпионом Англии, по семь раз выиграл Кубок и Суперкубок Англии, а также доходил до финала Лиги чемпионов.

В 2018 году француза сватали в «Спартак» после ухода Массимо Карреры, однако французский специалист опроверг информацию о переезде в Россию. В марте же 2019 года спортивный агент Шандор Варга заявил, что Венгер готов продолжить тренерскую деятельность в Российской премьер-лиге (РПЛ), писал News.ru.