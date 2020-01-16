https://static.news.ru/photo/1c2fb9b2-3892-11ea-bf46-fa163e074e61_660.jpg Томас Цорн Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался против расширения Российской премьер-лиги до 18 команд. По его мнению, РПЛ к этому не готова.

В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, ещё свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово, — передаёт слова Цорна пресс-служба московского клуба.

Он также добавил, что РПЛ не реализовала свой потенциал в нынешнем формате, когда в турнире участвует 16 команд.

Ранее NEWS.ru писал, что общее собрание клубов РПЛ поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд.