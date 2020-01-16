Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн высказался против расширения Российской премьер-лиги до 18 команд. По его мнению, РПЛ к этому не готова.
В первую очередь, это касается ряда действующих, а также потенциальных участников турнира в части соответствия инфраструктуры нормам регламента РПЛ. Кроме того, ещё свежи в памяти примеры «Тосно» и «Амкара», которые оказались не готовы финансово, — передаёт слова Цорна пресс-служба московского клуба.
Он также добавил, что РПЛ не реализовала свой потенциал в нынешнем формате, когда в турнире участвует 16 команд.
Ранее NEWS.ru писал, что общее собрание клубов РПЛ поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу до 18 команд.
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