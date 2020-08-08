Гендиректор «Локомотива» резко ответил на требования о его увольнении

https://static.news.ru/photo/594fa046-d96e-11ea-9995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе резко ответил фанатам, которые требуют его увольнения.

Со своим заявлением он выступил в ходе встречи команды с болельщиками. По словам Кикнадзе, он не будет уходить из клуба. Вместо этого он пообещал сделать всё, чтобы «клуб был самым сильным, каким он может быть».

Кричите, что угодно в мой адрес, Христа ради! Не вы принимаете решение, кто руководитель клуба, — заявил он.

Кикнадзе также сказал болельщикам, что они не могут оказать влияние на «Локомотив» «ни с финансовой точки зрения, ни с точки зрения поддержки».

Вы позорно в течение восьми матчей вставали и уходили. Только одно от вас слышалось — уберите Кикнадзе! — заявил гендиректор.

Ранее NEWS.ru писал о том, что бывший полузащитник столичного футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан попрощался со своими партнёрами по клубу.