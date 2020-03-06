Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что у него нет конфликта с главным тренером московской команды Юрием Сёминым.
У меня нет конфликта с Юрием Павловичем, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением, он — легенда клуба, у него огромный опыт. У нас есть разные точки зрения касательно развития команды, это правда, — цитирует Кикнадзе ТАСС.
Он отметил, что не стоит на чьей-либо стороне, а выступает за клуб и хочет, чтобы «Локомотив» побеждал и достойно представлял страну в еврокубках.
Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона, писал NEWS.ru.