https://static.news.ru/photo/64f8d09a-5f87-11ea-b630-fa163e074e61_660.jpg Василий Кикнадзе Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Генеральный директор футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что у него нет конфликта с главным тренером московской команды Юрием Сёминым.

У меня нет конфликта с Юрием Павловичем, я продолжаю относиться к нему с огромным уважением, он — легенда клуба, у него огромный опыт. У нас есть разные точки зрения касательно развития команды, это правда, — цитирует Кикнадзе ТАСС.

Он отметил, что не стоит на чьей-либо стороне, а выступает за клуб и хочет, чтобы «Локомотив» побеждал и достойно представлял страну в еврокубках.

Ранее известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал сообщения о том, что с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым не будет продлён контракт по окончании сезона, писал NEWS.ru.