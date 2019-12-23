Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб выплатил своим футболистам все положенные деньги за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Всё, что должны были по документам, мы выплатили. Люди сами себе что-то придумали, возможно, футболисты, которые сидели и не играли, — цитирует Рубашко РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты получили не все деньги.
Ранее защитник национальной сборной Фёдор Кудряшов покинул футбольный клуб «Сочи». Рубашко рассказал, что контракт разорван по обоюдному согласию, писал NEWS.ru.
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