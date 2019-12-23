https://static.news.ru/photo/48b98d9a-25a6-11ea-90b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб выплатил своим футболистам все положенные деньги за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

Всё, что должны были по документам, мы выплатили. Люди сами себе что-то придумали, возможно, футболисты, которые сидели и не играли, — цитирует Рубашко РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что футболисты получили не все деньги.

Ранее защитник национальной сборной Фёдор Кудряшов покинул футбольный клуб «Сочи». Рубашко рассказал, что контракт разорван по обоюдному согласию, писал NEWS.ru.