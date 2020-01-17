Фото: druzhbamaykop/vk.com

Генеральный директор майкопского футбольного клуба «Дружба» Каплан Хуако во время фотосессии выступил в роли талисмана команды.

Хуако надел костюм нового талисмана, которого выбрали болельщики клуба.

Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине представили официальный талисман Игр, писал NEWS.ru.

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