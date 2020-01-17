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Президент пятигорского футбольного клуба «Машук КМВ» Александр Сахтариди подтвердил, что игроки команды делали ставки на спорт.

Футболисты ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за «Машук КМВ»? К сожалению, это действительно так, — цитирует Сахтариди «Чемпионат». Он подчеркнул, что только один из трёх футболистов принадлежит «Машуку»,...