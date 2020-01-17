Генеральный директор майкопского футбольного клуба «Дружба» Каплан Хуако во время фотосессии выступил в роли талисмана команды.
Хуако надел костюм нового талисмана, которого выбрали болельщики клуба.
В роли талисмана ФК «Дружба» Майкоп на первой фотосессии выступил генеральный директор клуба Каплан Хуако!— Ассоциация ПФЛ (@PFL_RUSSIA)
https://t.co/f6230Uu8Hb pic.twitter.com/ACnus13KSW January 17, 2020
Ранее организаторы зимних Олимпийских игр 2022 года в китайском Пекине представили официальный талисман Игр, писал NEWS.ru.
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