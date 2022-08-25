Гендиректор ФК «Севастополь» оценил готовность команды к российской лиге

Фото: vk.com/fcsevastopol_ru

Генеральный директор футбольного клуба «Севастополь» Валерий Чалый рассказал Metaratings.ru о готовности команды к вступлению в российском футболе. Он заявил, что его команда не хочет сразу выступать в Первой лиге (ФНЛ) и готова начать со второй.

Я надеюсь и хочу, чтобы к 2023 году мы начали выступать в новом чемпионате, в новом сезоне во Второй лиге. Не надо нам ни Первой лиги, ни Премьер. Мы должны пройти все ступени профессионального футбола. Наш стадион соответствует уровню. У нас прекрасные раздевалки как для мужчин, так и для женщин, судейская, инспекторская, есть кабинет для допинг-контроля. Сидения пластиковые, стадион футбольный, без дорожек, — сказал Чалый.

Он добавил, что главный тренер клуба имеет лицензию категории А, а сам Чалый, как руководитель, имею действующую лицензию PRO. В клубе также есть профессиональный спортивный доктор, который работал в Премьер-лиге Украины.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы Республики Крым получили возможность пройти лицензирование для вступления в Футбольную национальную лигу.

24 августа стало ивзестно о создании лиги по футболу для клубов Крыма, ДНР, ЛНР, Абхазии и Южной Осетии.