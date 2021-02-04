Гендиректор ФК «Локомотив» рассказал о доходах РПЛ и ФНЛ

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Генеральный московского «Локомотива» Владимир Леонченко заявил, что на данный момент доход Российской премьер-лиги находится на уровне стагнации, а Футбольная национальная лига (ФНЛ) и вовсе не получает доход.

Клубы в ФНЛ не получают никакие доходы от соревнований — это говорит о том, что фактически лига находится в очень тяжёлом состоянии. Уровень доход премьер-лиги — на уровне стагнации, держится на уровне 2008-го года, — сказал Леонченко журналистам по итогам конференции Российского футбольного союза (РФС).

Также он сообщил, что «железнодорожники» уладили все вопросы с бывшим гендиректором клуба Ильёй Геркусом, а главной задачей является выход на стабильный показатель не только спортивный, но и финансовый.

Ранее Арбитражный суд города Москвы принял решение об отказе столичному футбольному клубу «Локомотив» в многомиллионном иске к бывшему гендиректору клуба Илье Геркусу. Клуб изначально потребовал взыскать с экс-гендира около 144,6 млн рублей. В сентябре Геркус сообщал, что сумма была снижена на 10 млн рублей.

Илья Геркус с 2016 года занимал пост президента «Локомотива», в 2018 году его должность переименовали и он стал генеральным директором. В декабре 2018 года он покинул свой пост, писал NEWS.ru.