https://static.news.ru/photo/24b452ee-d552-11e9-814f-fa163e074e61_660.jpg Роман Бабаев Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Генеральный директор футбольного клуба ЦСКА (Москва) Роман Бабаев заявил, что «армейцы» дали понять коллегам из английского «Кристал Пэлас», что не намерены продавать нападающего Фёдора Чалова.

По словам гендиректора, основной целью было приобретение нападающего, причём клуб искал его ещё до того, как поступило предложение по игроку от «Кристал Пэлас».

А уж когда начались переговоры по Чалову — хотя мы с первого дня дали понять коллегам, что не хотим в это трансферное окно этого футболиста продавать — должны были быть готовы к любому развитию событий. Поэтому немного активизировались. Но не получилось, — сказал Бабаев « Спорт-Экспрессу ».

Ранее ЦСКА отказался продавать Чалова, в котором был лично заинтересован главный тренер английской команды Рой Ходжсон​. К россиянину также проявляли интерес «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур», «Монако», «Лацио», «Валенсия», «Наполи», писал News.ru.