https://static.news.ru/photo/beda7284-6ea6-11ea-a007-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-президент и генеральный директор грозненского футбольного клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров выразил мнение о будущем сезона-2019/20 Российской премьер-лиги.

Клубы РПЛ проведут совещание 10 апреля, чтобы принять решение о возобновлении чемпионата России. Айдамиров считает, что пауза будет продлена, и чемпионат не возобновится раньше 24 апреля.

Клубы хотят играть, но если ситуация не будет позволять, наверное, правильным будет решение обнулить чемпионат, — цитирует Айдамирова ТАСС.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) приостановил проведение всех спортивных соревнований под своей эгидой с 17 марта по 10 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.