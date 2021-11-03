Гей, хлопцы: как украинские футболисты объявили войну секс-меньшинствам

Украина пытается всячески интегрироваться в европейское сообщество, в том числе, проводя гей-парады, но прогрессивных взглядов в стране придерживаются не все. Жёсткими высказываниями в течение нескольких дней отметились сразу два футболиста украинской сборной: бывший и действующий. Рассказываем подробнее о развернувшейся полемике и её возможных последствиях.

Привет Австралии

Триггером для начала атаки на гомосексуалов, похоже, стал каминг-аут австралийского футболиста Джошуа Кавалло, который оказался первым представителем секс-меньшинств среди всех игроков высших футбольных дивизионов мира.

Поступок австралийца резко осудил бывший защитник «Шахтёра» и сборной Украины Богдан Бутко. В своём Instagram он заявил, что никогда не пожал бы такому футболисту руку, а также сделал фантастическое предположение. По его словам, около 50 процентов геев являются педофилами. Именно так, а не наоборот. Где Бутко накопал настолько эксклюзивные статистические данные, он не уточнил.

Позиция Бутко подверглась критике, на него обрушился хейт, в том числе, со стороны собственных подписчиков. Однако гееборца это не смутило, всем несогласным он предложил отписаться о него. Через пару дней футболист дал интервью, в котором подтвердил собственную позицию и подарил ещё парочку ярких гомофобных цитат.

Богдан Бутко butko91/instagram.com

В частности, Бутко предупредил об угрозе размножения геев, а также охотно нашёл решение для проективной ситуации, которую придумал для него журналист.

Если бы я зашел в раздевалку и увидел, что у одноклубника на меня эрекция, просто бы вышел или дал бы ему по морде, — добавил Бутко.

«Таких людей быть не должно»

Позже похожую позицию высказал действующий футболист сборной Украины Артём Беседин, который продолжает восстанавливаться от повреждения крестообразных связок колена, полученного на минувшем чемпионате Европы. Он не только выступил против проведения украинскими властями гей-парадов, но и в принципе отказал людям с альтернативными сексуальными предпочтениями в праве на существование.

Это ненормально. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть. Есть мальчики, есть девочки — всё, — заявил Беседин.

Он также вспомнил о травмировавшем его опыте прохождения восстановления после травмы в Испании, где игроку пришлось лицезреть толпы держащихся за руки мужчин, а также терпеть соседство с гей-клубами и реющие радужные флаги. «У нас ещё всё по-божески в этом плане», — заключил футболист.

Артём Беседин Cristel/XinHua/Global Look Press

Беседин также высказал уверенность, что геями не рождаются, а становятся. Кроме того, он выразил беспокойство за своего сына, который может стать свидетелем проявлений однополой любви.

Реакционная политика

Публичные украинские спортивные и политические деятели игнорируют высказывания футболистов. Пожалуй, это правильная тактика: любое упоминание будет лишь обострять ситуацию, молчание же постепенно предаст случившееся забвению.

В России же мало кто может отказать себе в удовольствии оценить поведение украинцев. Точки зрения звучат разные. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков и депутат Госдумы Николай Валуев поддержали Беседина и выразили уверенность в том, что игроку ничего не грозит. А вот коллега бывшего боксера по законодательному органу Дмитрий Свищёв счел высказывания форварда киевского «Динамо» слишком жёсткими и недопустимыми для игрока национальной сборной.

Точку зрения Свищёва разделил комментатор Дмитрий Губерниев, который потихоньку становится если не символом борьбы за права геев, то, по крайней мере, их заступником. Он назвал Беседина мудаком и задал несколько важных вопросов.

Если следовать этой логике, не должно быть Элтона Джона, мы должны забыть, кто такой Фредди Меркьюри. Беседин предлагает организовать концлагеря или что? — поинтересовался журналист.

Забавная запись появилась в профиле Беседина в «Википедии». Установить её автора невозможно, но с иронией у него точно всё в порядке.

Дмитрий Губерниев Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ноябре 2021 года Артём, сделав скандальное заявление, совершил произвольный каминг-аут: оказалось, что он типичный представитель латентных гомосексуалистов, скрывающих свою истинную принадлежность под маской ненависти, — написано в электронной энциклопедии.

В ожидании проблем

Бутко всего 31 год, но сейчас он находится без клуба. Его последней командой был турецкий «ББ Эрзурумспор». Последние высказывания игрока вряд ли помогут защитнику устроить карьеру в Европе, но он, похоже и не планирует возвращаться в большую игру.

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) пропустила слова Бутко мимо ушей, а вот высказывание Беседина прокомментировала. Видимо сказался статус действующего футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины.

Мы считаем, что подобные высказывания недопустимы и должны иметь дисциплинарные последствия. Футбол нельзя использовать для пропаганды ненависти, игра строится на ценностях уважения — неважно, какой у тебя цвет кожи, вероисповедание или сексуальная ориентация, все имеют одинаковое место в игре, — заявили в организации.

Там также рекомендовали Беседину пройти образовательный курс о разнообразии. По мнению FARE, он должен идти в комплекте с дисциплинарными санкциями.

УЕФА пока молчит, но слова вряд ли смогут стать поводом для каких-то штрафных санкций. Даже с учётом того, что Беседин уже отбывал годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Однако в Европу форварду теперь путь заказан. Вряд ли какая команда захочет связываться с игроком, имеющим столь радикальную и непопулярную в западном обществе точку зрения на животрепещущий вопрос.