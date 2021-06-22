Где тут дзюбочная: Бузова отреагировала на поражение России от Дании

Российская артистка, телеведущая и певица Ольга Бузова отреагировала на поражение национальной сборной от Дании на Евро-2020. Запись она сделала в сторис своего Instagram.

По ходу матча с датчанами, в перерыве, при счёте 0:1, Бузова сделала пост с удивлением.

Не опускаем руки. Странно, конечно, что у нас защитников на поле больше, чем нападающих. Ведь нам так нужна эта победа, — написала она.

А после поражения пошутила: «Блин, а где тут ближайшая дзюбочная?»

21 июня сборная России проиграла Дании со счётом 1:4 и вылетела с Евро-2020, заняв последнее место в группе.

После матча главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что это была лучшая игра команды на турнире.

Болельщики раскритиковали тренера за это поражение и потребовали его отставки.