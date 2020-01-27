Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Юрий Газзаев заявил о решении покинуть свой пост.
Об этом 59-летний наставник сообщил на пресс-конференции вместе с директором клуба Алексеем Иваховым.
Газзаев возглавил красноярскую команду в августе 2019 года. После 25 туров «Енисей» занимает 17-е место из 20 в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
По итогам первой половины чемпионата ФНЛ красноярцы находятся на 17-м месте. Первенство ФНЛ возобновится в марте.
Ранее фанаты «Енисея» обратились к руководству клуба, выразив несогласие с отставкой Газзаева, писал NEWS.ru.
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