https://static.news.ru/photo/049abe9e-27dc-11ea-b616-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Енисей» Красноярск/facebook.com

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Юрий Газзаев заявил, что в ближайшее время покинет Красноярск.

Думаю, наши пути с «Енисеем» разошлись. Наверное, уже можно об этом говорить. Произошла смена руководства клуба. Мы сели, пообщались, обозначили задачи и коррективы в команде, долго говорили. Вчера мне позвонили и сказали, что мы расстаемся, — приводит его слова Sport24.

Он добавил, что пока он в команде, так как нужно оформить уход официально.

Газзаев возглавил красноярскую команду в августе 2019 года. После 25 туров «Енисей» занимает 17-е место из 20 в турнирной таблице Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Ранее сообщалоьс, что главный тренер футбольного клуба «Ротор-2» легендарный Олег Веретенников покинул волгоградскую команду по собственному желанию, писал NEWS.ru.