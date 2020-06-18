Газзаев ожидает хорошее качество футбола после возобновления РПЛ

https://static.news.ru/photo/ba97032e-b13e-11ea-9c3f-fa163e074e61_660.jpg Валерий Газзаев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер России по футболу, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев рассказал, что думает о предстоящем возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ).

Каждая игра будет очень интересной. Будет огромная самоотдача, плюс большой перерыв, футболисты соскучились. Мы должны ожидать от любого матча достаточно хорошее качество, — сказал Газзаев на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню детского футбола, который отмечается 19 июня.

Также Газзаев добавил, что сейчас говорить о прогнозах и турнирных раскладах сложно, так как остаётся ещё восемь туров.

Ранее бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Газзаев заявил, что у национальной команды хорошие шансы, чтобы успешно выступить на чемпионате Европы, который пройдёт в 2021 году, писалNEWS.ru