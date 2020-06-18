Газзаев ожидает хорошее качество футбола после возобновления РПЛ

Заслуженный тренер России по футболу, председатель Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев рассказал, что думает о предстоящем возобновлении Российской премьер-лиги (РПЛ).
Каждая игра будет очень интересной. Будет огромная самоотдача, плюс большой перерыв, футболисты соскучились. Мы должны ожидать от любого матча достаточно хорошее качество, — сказал Газзаев на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню детского футбола, который отмечается 19 июня.
Также Газзаев добавил, что сейчас говорить о прогнозах и турнирных раскладах сложно, так как остаётся ещё восемь туров.
Ранее бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Газзаев заявил, что у национальной команды хорошие шансы, чтобы успешно выступить на чемпионате Европы, который пройдёт в 2021 году, писалNEWS.ru
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