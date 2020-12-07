Газзаев назвал провалом выступление российских клубов в еврокубках 

https://static.news.ru/photo/5c527f38-386a-11eb-be02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывший тренер сборной России по футболу, председатель комитета Госдумы по делам национальностей Валерий Газзаев оценил выступления «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» в Лиге чемпионов и ЦСКА в Лиге Европы.

Выступление наших клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы — это провал, кроме «Краснодара». Такие игры должны ждать как манну небесную, каждый должен показывать себя, каждый может изменить своё будущее, — сказал Газзаев на пресс-конференции, посвящённой дню футбола, который состоится 10 декабря.

Он отметил, что «Вольфсбург», который приезжал в Москву к «армейцам», находится на седьмом месте во внутреннем чемпионате, но обладает выстроенной тактикой, которой не было у «красно-синих». По его мнению, сейчас футболу нужны изменения.

Сейчас мы должны подойти к реформам, которые назрели, мы должны гнаться не за количеством, а за качеством. Дальше так продолжаться не может. Мы должны прогрессировать и гордиться выступлениями наших команд на международной арене, — добавил он.

Единственную победу среди всех клубов РПЛ одержал «Краснодар», обыграв на групповом этапе Лиги чемпионов французский «Ренн» (1:0). «Зенит» уже лишился шанса даже занять третье место в группе. К тому моменту безвыигрышная серия российских команд в еврокубках насчитывала уже 17 матчей.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин сообщил, что зарплаты футболистов, выступающих за российские топ-клубы, необходимо ограничить после провала команд в еврокубках, писал NEWS.ru.