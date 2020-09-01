Газизов заявил, что Кокорин может сыграть за «Спартак» против ЦСКА

https://static.news.ru/photo/2c3e5d38-ec63-11ea-add2-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий московского «Спартака» Александр Кокорин может сыграть против ЦСКА в главном матче седьмого тура РПЛ, который пройдёт 12 августа. Об этом заявил гендиректор «красно-белых» Шамиль Газизов.

Он отметил, что пока руководство клуба всё же не может быть уверенным в выходе Кокорина на поле «Открытия Арены».

Ранее издание «Чемпионат» сообщало, что Кокорин не будет играть до окончания шестого тура РПЛ, после которого в турнире будет пауза на матчи сборных. Позже руководство «Спартака» опровергло эту информацию. В шестом туре «Спартак» играл с тульским «Арсеналом» и победил со счётом 2:1. В этой встрече Кокорин не вышел на поле, как и в предыдущих играх текущего сезона. Таким образом, информация от «Чемпионата» оказалась верной.

Следующая игра у «красно-белых» состоится против самого принципиального соперника команды — ЦСКА. По словам Газизова, Кокорин готовится к «главному столичному дерби» вместе со всеми.

Он тренируется в общей группе. Надеемся, что Кокорин сыграет с ЦСКА после паузы на матчи сборных. Но уверены быть не можем, сами понимаете, — приводит слова гендиректора «красно-белых» портал Sport24.

Кроме того, Газизов высказался относительно возможного перехода Гуса Тиля в немецкий «Фрайбург». Он сказал, что эти сведения никак комментировать не хочет.

Как ранее писал NEWS.ru, руководство РФС получило ещё одну жалобу на арбитра, судившего матч московского «Спартака». Однако на этот раз в роли пострадавшей, по их мнению, от действий судей стороны выступили не «красно-белые». Жалобу подало руководство тульского «Арсенала», проигравшего в матче шестого тура столичной команде со счётом 1:2.