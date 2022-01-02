Газизов рассказал, почему Федун согласился продать ему акции «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, каким образом его приглашали на работу в московский клуб и как он смог добиться получения акций организации. Он отметил, что изначально заявил владельцу «Спартака» Леониду Федуну, что хочет работать в клубе в качестве его партнёра, а не просто по найму, что вынудило того пообещать свои акции, сообщает «БИЗНЕС Online».

За несколько лет там столько генеральных директоров менялось. Меня звали на определённые условия, я с ними не соглашался. Тогда условия поменяли. Я сказал, что меня устраивает работать в качестве партнёра, а не просто по найму, — сказал Газизов.

Шамиль Газизов пришёл в «Спартак» из «Уфы» в июле 2020-го. Он проработал в команде полгода. 28 января состоится заседание суда между Газизовым и Федуном.

Ранее сообщалось, что бывший футболист СССР Анзор Кавазашвили высказался о судебном иске, который бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подал в отношении московского клуба. По словам Кавазашвили, владелец «красно-белых» Леонид Федун должен отдать «Спартак» Газизову. Бывший футболист считает, что Федун развалил клуб, как в своё время развалил страну Михаил Горбачёв.